Reanudan obras del tramo 2A de Metroplús en Envigado

La meta de la administración municipal es poder entregarlas el próximo 23 de noviembre, día que se encienden los alumbrados navideños.

Las obras se encontraban suspendidas luego de que se venciera el plazo que la Alcaldía de Envigado y Metroplús S.A. habían dado al consorcio colombo mexicano Gayco – Hycsa para terminar las obras del tramo 2A.

Debido al retraso que se presentaba y las dificultades para habitantes, transeúntes y comerciantes de la zona, la alcaldía decidió culminar las obras faltantes.

"El otro contratista tenía un plazo hasta el 30 de septiembre para terminar la obra y no la terminó entonces se decidió no darle más plazos porque en el último que se le dio de 45 días solamente avanzó un 1 por ciento, entonces no veíamos que había una buena disposición, ni una buena capacidad de este contratista", señaló a Noticias Caracol, Raúl Cardona, alcalde de Envigado.