Rebajan pena a exdiputada por estafa inmobiliaria y aún hay perdidos $3 mil millones de las víctimas

En las últimas horas el Tribunal Superior de Medellín ratificó condena contra Ángela María Cano Vargas, quien purga condena en la cárcel El Pedregal.

Quince meses atrás, a la exdiputada se le condenó junto a su excompañero sentimental, Jaime Velásquez Rodríguez, y su yerno Carlos Andrés Moreno, a 18 años y cuatro meses de prisión.

La Fiscalía logró comprobar que estas tres personas cometieron los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir agravado y gestión indebida de recursos sociales.

A 18 años y cuatro meses fue condenada exdiputada antioqueña Ángela María Cano por estafa Por aquel entonces se supo del escándalo en el que 400 familias fueron estafadas por el exdiputada, haciéndoles creer que, luego de un reembolso, tendrían una casa de interés social en el municipio de Itagüí, en los proyectos llamados San Miguel Arcángel y Santa Marta.

Pero los apartamentos nunca fueron terminados.

Jhon Jairo Morales Martínez, abogado de las víctimas, manifestó que, en esta ocasión, el Tribunal absolvió a los tres implicados del delito de gestión indebida de recursos sociales, por lo que sus penas bajaron a 11 años de prisión, tiempo del cual ya han cumplido en un año y tres meses.

Ahora, según Morales Martínez, la idea es continuar un proceso en el que se pueda reparar a las víctimas de algún modo, ya que se calcula que las 400 familias estafadas llegaron a entregarle a la exdiputada, a través de empresas fachada, poco más de 3 mil millones de pesos.

“El dinero posiblemente no se recupere porque la Fiscalía no tuvo la suficiente diligencia con esta investigación y no se lograron embargar propiedades ni cuentas bancarias. Las 38 cuentas bancarias que utilizó la exdiputada estaban desocupadas y las propiedades ya no estaban”, añadió el representante.

Foto: archivo.