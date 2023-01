Rechazan intimidaciones contra jugador de Nacional que iba en compañía de su esposa y su bebé

"Estás muy bocón, cuidado con eso", son las palabras que lanzó un conductor contra el futbolista argentino, Hernán Barcos.

Lo sucedido ha generado rechazo no solo de la hinchada sino también de figuras y autoridades en Medellín.

En un video que circula en redes sociales se ve cuando un conductor, al ver al jugador de Atlético Nacional, que se encontraba en compañía de su esposa y bebé, lo intimida:

"Estás muy bocón hablando del Medellín, cuidado con eso. Estás muy bocón hablando de Cano y muchas bobadas, bocón, bobo", dice el conductor que va grabando el momento.

Ante esto, Hernán Barcos solo sonríe y hace un gesto con su mano, sin entrar en polémica con el hombre.



Rechazamos todo tipo de violencia, no permitiremos que unos pocos quieran destruir el trabajo cívico y los resultados en la cultura del fútbol, una apuesta del alcalde @FicoGutierrez. Debemos unirnos y continuar siendo referentes de convivencia y respeto por las diferencias. pic.twitter.com/2NhK91qJDt — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) February 12, 2019

Alejandro De Bedout, secretario de la Juventud de Medellín, expresó: "Rechazamos todo tipo de violencia, no permitiremos que unos pocos quieran destruir el trabajo cívico y los resultados en la cultura del fútbol, una apuesta del alcalde Federico Gutiérrez. Debemos unirnos y continuar siendo referentes de convivencia y respeto por las diferencias".

Por su parte, el exfutbolista René Higuita manifestó en su cuenta de Twitter: "Si yo me encontrara a Germán Cano en la calle, le daría un abrazo y le diría que le admiro, lo que sucedió con Hernán el cual iba con su esposa y su bebé caminando tranquilo, eso no representa mi ciudad, mi tierra y mi gente. Siento mucha vergüenza".



Si yo me encontrara a Germán Cano en la calle , le daría un abrazo y le diría que le admiro , lo que sucedió con Hernan el cual iba con su esposa y su bebé caminando tranquilo , eso no representa mi ciudad , mi tierra y mi gente ! Siento mucha vergüenza 😓 — Rene Higuita (@higuitarene) February 12, 2019

Aunque ni Atlético Nacional, o el Independiente Medellín se han pronunciado ante esto, muchos hinchas han rechazaron lo ocurrido y le ofrecieron disculpas al argentino:



Ese hincha del medellin trato mal al jugador de nacional hernan barcos cuando iba por la calle con su bebe y su esposa.eso no se hace solo por una falsa publicacion😠😠😠 — Robert sneijder frank (@SneijderRobert) February 12, 2019

Señor @Hernanbarcos, no todos los hinchas del DIM somos así como ese que lamentablemente se encontró en la calle y le gritó cosas. Mucho respeto para usted y su familia. ¡Que la rivalidad se quede en la cancha! Disfrute Medellín que está en una ciudad hermosa. 🙌🏻 — Daniela (@daniareiza12) February 11, 2019