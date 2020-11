Recolectores de café en Antioquia estarían negando síntomas COVID para no ser aislados

Crece la preocupación entre las autoridades en Antioquia por el posible incremento de contagios de COVID-19 durante la actual cosecha cafetera.

Hasta el momento se han registrado 12 casos; los más recientes fueron entre siete integrantes de una misma familia.

Las autoridades de salud denuncian que los recolectores estarían negando tener síntomas de COVID-19 por temor a que los aíslen, lo que pone en riesgo a sus compañeros.

“Eso tiene un nivel de dificultad y es que si yo soy recolector de café y me voy para la zona cafetera a recoger café y resulto enfermo, pues no me voy a poder ganar la platica que me iba a ganar para mi sustento y para mi familia, entonces posiblemente muchos estén tratando de negar la enfermedad, de no hacerla evidente y eso nos limita de poderlos aislar”, explicó Leopoldo Giraldo, gerente COVID en Antioquia.

Pero no todas son malas noticias, en las últimas horas la ocupación UCI en Antioquia bajó, lo que le da un respiro al sector salud.