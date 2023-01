Reconocida modelo mexicana, salpicada en el caso de corrupción Cemex Colombia

Ella es Monserrat Oliver, mencionada por la Fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de un millonario lote.

El próximo viernes en el Complejo Judicial de Paloquemao, un juez de garantías decidirá si envía o no a la cárcel a los directivos de Cemex Colombia, salpicados en una investigación por la compra al parecer irregular, de un predio en Maceo, Antioquia, que estaba en proceso de extinción de dominio.

Monserrat Oliver es una reconocida conductora de televisión en México y también empresaria quien, según la Fiscalía colombiana, habría llevado el proyecto a los directivos de Cemex para adquirir el lote.

La mexicana habría contactado al vendedor del predio con los compradores, según la investigación.

"Ella habría presentado a uno de los mandatarios de la empresa Cemex con la compañía y lo que pasa es que realmente su participación es mínima. Ella puso a dos personas en contacto fue eso”, señaló Francisco Bernate, abogado de la Sociedad de Activos Especiales.

El abogado de uno de los implicados, Iván Cancino, se refiero así al caso de la modelo mexicana: “para la Fiscalía, tres de los entonces directivos de Cemex Colombia adquirieron el lote para la construir una nueva planta en esa zona rural de Antioquia. Sin embargo, el terreno era objeto de un proceso de extinción de dominio por el escándalo de corrupción en la dirección de impuestos y aduanas nacionales, Dian”, señaló Cancino.

"Lo que se hizo fue comprar y vender un lote, un predio que estaba con medida de extinción de dominio y que no se podía comprar ni vender", manifestó por su parte de Bernate.

Según la Fiscalía, el lote que adquirió Cemex le pertenecía a un hombre identificado como José Aldemar Moncada, a quien se le conocía con el alias de 'El chatarrero' y uno de los llamados cerebros del desfalco a la Dian. Moncada fue asesinado en mayo del 2016.

"Estamos hablando de más de trescientos millones de dólares de una afectación inmensa digamos al patrimonio de la empresa Cemex, esto afectado su valor accionario. Por esta situación es un caso de altísima valoración económica”, dijo el abogado de la Sociedad de Activos Especiales.

Dos ex directivos de Cemex vinculados a la investigación no aceptaron cargos y se declararon inocentes. Otro vinculado a la investigación fue declarado en contumacia, es decir que no se presenta ante el juez.