Reconocido DJ se iba metiendo en líos por video de un "gato exótico" que resultó ser un tigrillo

Daniel Alejandro Salinas, más conocido como DJ Exotic, protagonizó recientemente una polémica luego de un video en el que mostraba un animal de fauna silvestre. El joven músico se pronunció para aclarar los hechos, que se registraron en Medellín.

Todo inició el pasado fin de semana cuando Salinas y su pareja, Valeria Gutiérrez, publicaron en sus redes sociales el video de un exótico animal, que sería el nuevo integrante de su familia.

Sin embargo, muchos de sus seguidores identificaron que se trataba de un tigrillo lanudo, aunque ellos insistieron en que era un gato de la raza Savannah.

Posteriormente, ante la avalancha de mensajes y críticas contra ellos, el DJ decidió acercarse a las autoridades para aclarar los hechos y asesorarse en el tema.

Efectivamente, el joven pudo constatar que lo que él pensó que era un gato se trataba de un tigrillo lanudo.

En vista de esta situación, Exotic ofreció su versión del suceso para alertar a otras personas y que no caigan en este tipo de ofertas malintencionadas.

Publicidad

“Tuve por así decirlo un caso de estafa, me ofrecieron un tigrillo como gato. No sabía la gravedad del asunto que era tener este animal, desafortunadamente no pudimos traerlo porque el vendedor se nos perdió. Yo nunca compré el supuesto gato”, manifestó.

El proceso continúa en manos de la @Fiscaliacol. Continuamos trabajando para que la fauna silvestre esté en libertad #FuturoSostenible.



El tráfico de fauna silvestre es un delito. Denuncia en la línea 123 o a través de nuestra página web: https://t.co/vrdODhfz9x pic.twitter.com/UGrVMNFpdJ — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) April 13, 2021

Salinas indicó que fue asesorado por profesionales en medio ambiente, quienes le advirtieron que estos animales sufren mucho cuando son sacados de su hábitat y que incluso en ocasiones los traficantes llegan a matar a las hembras para poder comercializar las crías.

Asimismo, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá indicaron que a raíz de las publicaciones en redes sociales tomaron contacto con el DJ en compañía de Policía Ambiental y Fiscalía para corroborar lo que se estaba presentando.

“Él fue interceptado por una persona de la ciudad a ofrecerle la venta de un gato el cual era requerido por el DJ. Al parecer, el señor le estaba vendiendo un tigrillo lanudo por un gato Savannah”, apuntó el funcionario del Área Metropolitana.

Las autoridades siguen tras la pista de este caso para poder dar con el paradero del animal silvestre, ya que no ha sido recuperado.