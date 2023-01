Rector de colegio le canta la tabla al alcalde de Medellín en medio de violencia de la 13

En la misiva el docente lanza duros cuestionamientos a la administración municipal sobre el manejo de la problemática en la comuna en torno a la educación.

Manuel López Ramírez, rector de la Institución Educativa Eduardo Santos de la comuna 13, en una carta abierta dirigida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la Alcaldía para que se enfoque en los problemas de fondo de los estudiantes y colegios.

En la carta, López Ramírez manifestó: "Señor alcalde: cuánto duele la indolencia de la administración preocupada por las estadísticas. Tiene que ser motivo de preocupación de su administración algo más que contar cuántos estudiantes vinieron hoy a clases. Más bien, en qué condiciones están asistiendo a clases y cómo ayudarles para superar esa injusta situación".

El rector explicó a Noticias Caracol cual fue la motivación para dirigirse al alcalde de esta manera: “Todos los días tenemos la misma pregunta de la Secretaría de Educación, ¿cuántos estudiantes asistieron hoy a clases? y lo demás no importa, no importa porque no asistieron, si amenazaron a alguien, sin nos faltan maestros. Lo único que importa es una estadística que para mí es una mentira, que no dice la verdad de lo que sucede acá”.

Según López, su carta fue un reclamo directo en el sector educativo. Señaló que aunque hay programas, a veces no empiezan a tiempo. Por ejemplo el programa Cultura de Cuidado en el Entorno Educativo se acabó en el primer semestre “y para este semestre ni siquiera ha empezado cuando más lo necesitamos, porque si algo necesitamos es atención, intervención, para manejar lo emocional, lo psicológico con nuestros estudiantes que en sus casas les toca vivir todos los días la tragedia del temor, de esa zozobra”, indicó.

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, quien adelanta una campaña para llevar de regreso a clases a niños de zonas afectadas como Altavista y la comuna 13, señaló “yo no voy a polemizar con el rector, lo voy a invitar a que haga parte de este proyecto, en la comuna 13 y en su colegio tenemos programas como el PAE, media técnica, Saber Es y el Colegio Cuenta con Vos. Tenemos la posibilidad de entorno protector y lo que queremos decirle al rector es que haga parte de este equipo”.

Sobre las estadísticas el funcionario defendió la gestión y dijo "nosotros no solo damos cifras, son 4.200 niños que en año y medio hemos regresado al colegio".

