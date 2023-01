Rector de la Universidad de Medellín no fue a imputación de cargos porque tenía otros compromisos

El directivo es investigado por las irregularidades en el título de abogado del senador Julián Bedoya . Los estudiantes de la institución exigen su renuncia.

El rector Néstor Hincapié y otros tres funcionarios implicados en el presunto caso de corrupción no asistieron a la diligencia de imputación de cargos, que fue citada para este jueves a las 8:30 a.m. en el Palacio de Justicia de Medellín.

De acuerdo con Blu Radio , los cuatro directivos, de siete citados, no asistieron a la audiencia porque tenían otros compromisos, según indicaron sus abogados.

Por la inasistencia, la Fiscalía solicitó que se declarara contumacia y la diligencia fue aplazada para el lunes 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde.

En el encuentro, que duró alrededor de una hora y media, el ente acusador anunció que a uno de los directivos citados no se le imputará cargos porque será testigo del caso.

Entretanto, los estudiantes de la Universidad de Medellín han mostrado su inconformismo y exigieron la renuncia del rector Néstor Hincapié en medio de una velatón que se desarrolló anoche a las afueras de la institución.

Por su parte, la Universidad se pronunció a través de un comunicado y explicó que, “el defensor contractual del representante legal de la Universidad informó, con la debida anticipación, al fiscal de conocimiento y al juez de control de garantías, su imposibilidad de asistir, pues en la misma fecha y hora, tiene programadas diligencias judiciales en Bogotá”.



Para conocimiento de la Opinión Pública. pic.twitter.com/vGF2FoF9MV — Universidad de Medellín (@UdeMedellin_) December 12, 2019