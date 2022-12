Recuerde: última función de ‘El Maravilloso Mundo de Disney On Ice’ en Medellín

Personajes como Mickey, Minnie, Donald y Goofy harán parte de una de las puestas en escena más exitosas del mundo.

Esta producción llegó a la capital antioqueña para presentar un espectáculo dirigido a grandes y pequeños. Anímese y asista en familia o con su grupo de amigos.

La última cita será este domingo 15 de octubre en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín.



El objetivo es conectar a las personas de todas las edades entorno a los personajes que han marcado su infancia, aquellos años que regresan a la memoria mediante historias fantásticas como El Rey León, Buscando a Nemo y Toy Story.

Para asistir al show de ‘Disney On Ice’, en la capital antioqueña, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- No hay restricción de edad, aunque cabe recordar que los menores de 14 años deben estar acompañados con un adulto responsable.

- Por instrucciones de las autoridades, no se permitirá el ingreso de mujeres en estado de embarazo.

Para mayor información sobre boletería y condiciones del evento, ingrese aquí .