Recuperar la audición y mejorar su calidad de vida: sueño cumplido para mil habitantes de Medellín

Niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad auditiva se vieron beneficiados por la donación de la Fundación Starkey.

Esta organización norteamericana que en 2016 donó 336 de estos dispositivos para la ciudad, entregó audífonos para otras 1.000 personas.

Entre los beneficiados se encuentran niños, jóvenes o adultos mayores como Luz Dary Puerta, una mujer de 67 años que luego de una explosión, hace más de 30 años, sufrió un deterioro progresivo en su audición.

La entrega de los dispositivos se hizo mediante la articulación entre el programa Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama de Medellín y la fundación.

Los beneficiados harán parte de un proceso de seguimiento con duración de un año por medio de sus aseguradoras o EPS, indicó la administración municipal.



Queremos agradecerle a la Fundación @starkeycares por beneficiar a 1.000 personas de nuestra ciudad con esta donación que les ayudará a mejorar su audición, sus relaciones familiares y sociales. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/2fWVPv2VT3 — Tejiendo Hogares (@tejiendohogares) August 30, 2018

Luis Miguel, otro de los beneficiados expresó: “estoy feliz de recibir mis audífonos, realmente los necesito para poder escuchar. No contaba con los recursos para comprarlos. Cuando me informaron que había sido seleccionado para el proyecto me emocioné, en la empresa me dieron el permiso para venir y participar de la jornada de adaptación".

La alcaldía señaló que la identificación de las personas aptas para recibir los equipos de audición se realizó con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y el apoyo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Metrosalud, Savia Salud, Hospital General y la Fundación María Cano.

"Llevamos a cabo todo un proceso previo para poder realizar esta jornada, en el cual verificamos que estas personas tuvieran las condiciones apropiadas para recibir este dispositivo y cambia la vida de esa persona y su núcleo familiar", agregó Margarita María Gómez Marín, Primera Dama de Medellín.

Gómez Marín además indicó que se tiene identificado que en Medellín son cerca de 2.200 personas en condición de discapacidad audutiva.

Foto: Alcaldía de Medellín