Reducidas a cenizas quedaron 17 casas por un incendio en Bello

Las llamas alcanzaron los 20 metros de altura, así quedó registrado en videos grabados por la misma comunidad con un teléfono celular. Habitantes del sector aseguran que nunca pensaron que el barrio El Pinar ardería en esa forma.

Blanca Ruiz manera, una de las damnificadas narró que “la gente desesperada corría, sacaba todo a recuperar algo. Es una cosa horrible”.

[[{"fid":"142521","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

De 20 casas 17 quedaron completamente destruidas, sin embargo, las personas no pierden las esperanzas y llegan a buscar lo poco que les quedó.

Desconcertado, Reinel Higuita afirma que le toca volver a empezar: “esperar porque qué más hacemos, lo único que tenemos encima es la ropa, porque todo se quemó, perdí todo, camas, estufa, nevera, televisor, equipo, todo se perdió, tendidos, cobijas, todo lo de la casa”.

Otros afectados, como Alba Piedrahita, tienen ahora una preocupación mayor: qué van a hacer con sus hijos: “el uniforme del niño, él estaba muy preocupado y llegó llorando.... Mami mi uniforme se quemó. los útiles del niño no quedaron sirviendo para nada”

Autoridades buscan lo que pudo originar las llamas.

[[{"fid":"142522","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

César Gómez, director de Riesgos de Bello: “las personas de una manera un tanto irresponsables queman cables para obtener cobre y de esta manera venderlo. Hay veces también se presentan cortos circuitos porque la parte eléctrica es no convencional, en otros casos se debe a que se dejan expuestas veladoras”.

Por el momento, los damnificados, que suman más de 130 personas, se encuentran en casas de amigos, vecinos y familiares.