Registran en video a venezolanos cantando en el Metro de Medellín

Este tipo de conductas generan opiniones divididas entre usuarios ya que no están permitidas en el Reglamento del Usuario.

En un video de apenas unos diez segundos quedó registrada la situación que no es habitual para los viajeros del sistema.

En la corta grabación se ve a dos ciudadanos aparentemente de nacionalidad venezolana que se encontraban cantando, sin embargo, este tipo de hechos generan opiniones encontradas entre quienes usan con frecuencia el sistema.

“Estas conductas no están permitidas en el Reglamento del Usuario. Invitamos a los viajeros a informar al personal Metro cuando se presenten”, indicó la empresa a Blu Radio.

Cabe recordar un episodio ocurrido hace cuatro años, en el que en un video se veía a un violinista tocando también en uno de los vagones, pero al llegar a la estación fue retirado del sistema.