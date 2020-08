Regresa a casa mamá que tuvo que vivir 18 meses en un hospital para cuidar a su hijo

El pasado 11 de julio, Maribel Medina Mesa narró ante las cámaras de Noticias Caracol que vivía desde hace más de un año en una habitación del hospital de Puerto Berrío, ya que estaba a la espera de unos equipos médicos para poder seguir el tratamiento de recuperación de su hijo en casa.

Andrés Felipe George, de 25 años, quedó en estado vegetativo luego de sufrir un accidente de tránsito, desde entonces empezó la lucha de su familia.

“Duré mucho tiempo esperando un oxígeno y un aspirador y demás insumos para poder tener a mi hijo, y con la gestión de Noticias Caracol, Medimás como que ahí sí se pellizco y me trajeron el oxígeno, aspirador y todo lo necesario para él”, contó Maribel.

Para el padre de Andrés Felipe, tener a su hijo de vuelta representa el regreso de la felicidad a su hogar.

“A partir de que todo se hizo público, a partir de ese momento empezaron a llamar a comunicarse con nosotros. Gracias a Dios, eso fue aproximadamente un mes larguito, ya se dio, estamos demasiado, demasiados contentos”, dijo Jorge George, papá del joven.

Luego de 18 meses de estar en diferentes centros hospitalarios, Andrés Felipe George regresa a su casa para estar bajo los cuidados de su señora madre.

Publicidad

Carolina López, amiga del joven, no lo ha abandonado en esta lucha.

“En Medellín pasamos muchas cosas, días en que nos decían cosas como: él ya de hoy no pasa, de esta noche no pasa, que ya no podemos hacer nada por él, y mire ya todo el tiempo que tiene él así y todavía está acá con nosotros”, manifestó López.

Medimás se comprometió a entregar todos los insumos, atención médica y equipos necesarios, para darle una mejor condición de vida a Andrés Felipe en su hogar.

En contexto: