Regresa el pico y placa ambiental en el área metropolitana

La restricción comienza el jueves 18 de febrero, incluye motos cuatro tiempos y los sábados. Vea los detalles.

La decisión fue tomada este jueves por el Área Metropolitana, la autoridad ambiental y de tránsito de los 10 municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, Itagüí, Caldas, La Estrella, Sabaneta y Envigado).

El pico y placa por esta nueva contingencia ambiental comenzará el lunes 18 de febrero con 6 dígitos cada día. Los horarios para la restricción vehicular sigue siendo la establecida en los acuerdos municipales: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

El sábado 23 de febrero comienza a regir la medida para vehículos y motos de placas impares terminados en 1,3,5,7,9.

La determinación irá hasta el 30 de marzo. Sin embargo, los números del pico y placa no han sido establecidos y se espera que la Alcaldía de Medellín los dé a conocer en las próximas horas.



Por decisión de la Junta Metropolitana se declara el #EstadoDePrevención por #CalidadDelAire para el Valle de Aburrá entre el 18 de febrero y el 30 de marzo de 2019. pic.twitter.com/PnmHEEJh7r — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) February 7, 2019

Foto: Colprensa