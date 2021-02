Regreso de hinchas al Atanasio Girardot, en veremos por aglomeraciones en título del DIM

Aún no caía la noche cuando cientos de aficionados del Deportivo Independiente Medellín (DIM) se aglomeraron a las afueras del estadio Atanasio Girardot.

La aparente ansiedad de volver a ver a su equipo en medio de la pandemia , y en una final, les ganó terreno y se convirtieron en foco de críticas.

Mientras algunos hacían maniobras imprudentes, como un joven que se subió a una señalización de tránsito en la avenida Centenario y prendió una bengala, otros se abrazaban, cantaban y saltaban unos encima de otros.

Carlos Calle, también hincha del Medellín, cuestionó las aglomeraciones.

“Es una imprudencia enorme, yo soy hincha del ‘poderoso’ pero yo me lo gocé desde mi casa, eso no se debería de ver nunca, nunca, debería haber conciencia y pensar en los familiares, en los mayores”, dijo.

Ya entrada la noche y minutos antes del compromiso entre Medellín y Tolima para definir el campeón de la Copa Colombia, título que ganó el DIM, la avenida Centenario se convirtió en un río de hinchas que alentaban a su equipo.

Publicidad

“Es que la gente es indisciplinada hermano, la gente no le para bolas a nadie, ellos creen que el virus es algo que no existe y fíjese lo que pasa con la vacuna , que no se la quieren poner, hay que tomar conciencia de las cosas”, manifestó José Mallado, habitante de Medellín.

Los goles también fueron celebrados entre multitudes, los negocios olvidaron el cumplimiento de los protocolos y pocos se veían con tapabocas.

Terminado el partido y con un título encima, los hinchas olvidaron el coronavirus, las calles fueron escenario de fiesta y fulgor.

“Se aplicaron 158 comparendos por violación a las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 y fueron trasladados 90 personas por comportamientos contrarios a la convivencia, por generar riñas y temas de convivencia ciudadana”, señaló el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la Alcaldía de Medellín, a pesar de los acuerdos firmados con los representantes de los hinchas, muchos los omitieron.

“La administración hizo un esfuerzo muy grande para que la ciudad fuera piloto y pudiera ingresar al estadio una murga o banda, al menos ya tener a futuro que los hinchas puedan volver al estadio con distanciamiento. Lamentablemente algunos hinchas han generado alteraciones y no han cumplido con las normas de bioseguridad”, manifestó el general retirado José Gerardo Acevedo, el secretario de seguridad de Medellín.

Publicidad

Expertos como la epidemióloga Yessica Giraldo señalan de muy grave lo ocurrido en términos de contagio.

“A pesar de estar al aire libre y el hecho de estar altamente aglomerados, haber perdido el distanciamiento social favorece extensiblemente fenómenos no solo de propagación, sino de súper propagación”, indicó la experta.

Ahora los próximos partidos del fútbol profesional colombiano en Medellín tendrán en veremos la posibilidad de que los hinchas entren al estadio.