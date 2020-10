René Higuita, con buen semblante, desmiente que haya sufrido un infarto

Solo fue un susto. El rumor de que el ídolo colombiano René Higuita había sufrido un infarto fue desmentido por él mismo, luego de salir de un chequeo médico en el Hospital de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

“Como pueden ver, estoy bien, sentía un quemoncito acá (señaló su pecho), por tranquilidad llamé al médico, me dice que me haga un electrocardiograma, me salió bastante bien”, dijo, con buen semblante, René Higuita en diálogo con Teleantioquia Noticias.

Javier Laguna, el médico que lo atendió, indicó: “René refiere un dolor a nivel precordial, un dolor punzante, pero los signos vitales están muy bien, no tiene ningún signo de preocupación. Se encuentra muy bien en este momento”.

Luego de salir del hospital, el exarquero de la Selección Colombia, fue sometido a una radiografía para indagar más sobre su condición médica.

“Ahora vamos a un examen de tórax al hospital pero todo es salud y prevención. No hay nada de origen cardiovascular”, añadió Laguna.