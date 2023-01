Representando el horror de la muerte, colectivos ciudadanos dieron este mensaje en Medellín

Cuerpos cubiertos de sábanas pararon el tráfico en la avenida Oriental durante 342 segundos.

La rutina de una mañana habitual en el centro de la ciudad tuvo un giro cuando conductores y transeúntes fueron sorprendidos por varios colectivos ciudadanos que defienden los derechos humanos.

Cerca de 30 personas se acostaron en el piso en la avenida Oriental con Ayacucho y se cubrieron con una sábana, su llamado a la ciudadanía, las autoridades y las bandas es para que “pare la guerra”.

La iniciativa de los grupos No Matarás y Derecho a no obedecer se refuerza con un manifiesto de varios puntos en el que mencionan a la Policía, el alcalde Federico Gutiérrez, a las bandas criminales y hacen este llamado a los habitantes de la capital antioqueña, "no permitamos que la violencia ni la muerte violenta se vuelvan parte de nuestra piel".

342 asesinatos en #Medellín en lo que va de 2018, cifras impensadas en la ciudad bajo la política de seguridad. #NosEstánMatando y no pasa nada. Hoy en las calles de la ciudad, activismo ciudadano pidiendo ayuda a la institucionalidad. #NoMatarás #BrigadaDigital

— La Social Colectivo (@LaSocialCC) July 12, 2018

Al alcalde le solicitan "el acompañamiento permanente de organismos que garanticen el respeto de los derechos humanos, la vida y los derechos ciudadanos en operativos policiales, y la máxima protección a líderes sociales".

Vea también: Rector de colegio le canta la tabla al alcalde de Medellín en medio de violencia de la 13 A su vez rechazan la acción de los grupos criminales que delinquen en la ciudad y siembran terror en barrios de la ciudad, "no entendemos su elección de la muerte y de muchas formas de violencia como forma de vida", señala el comunicado.

En lo que va corrido del año en Medellín han asesinado a 345 personas, según el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, 83 casos más en comparación con el mismo periodo en 2017.

Uno de los focos de las autoridades ha sido la comuna 13, donde los homicidios aumentaron en un 100 por ciento, según reconoció el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.

Vea aquí: Temor diario en los habitantes de la comuna 13 por enfrentamientos entre bandas De acuerdo a las autoridades esta ola de violencia se debe al enfrentamiento entre bandas delincuenciales que se disputan el control por el territorio, microtráfico y rentas criminales.

Encuentre aquí el comunicado completo de Pare la guerra.

Foto: Cortesía Colectivo ciudadano Derecho a no obedecer