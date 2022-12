Rescatan el cadáver de minero atrapado en Angelópolis. Buscan los de otros tres

Las labores de rescate en la mina La Playa II, en Angelópolis, no cesan, como tampoco los esfuerzos por determinar si el cadáver hallado la tarde del viernes es el de Luis Andrés Gallego Galvis.

Expertos forenses realizan pruebas al cadáver, para establecer con certeza si es el de ese trabajador de 22 años, pues su avanzado estado de descomposición no lo ha permitido.

El cuerpo, junto al de otros tres mineros, quedó atrapado en un socavón de explotación de carbón, a unos 90 minutos de Medellín. (Vea también: Pocas esperanzas de vida en mina de Angelópolis).

Fue avistado por personal de rescate que pudo ingresar a la mina en la tarde del viernes.

“A lo lejos se vio lo que era el cuerpo de uno de los muchachos que teníamos desaparecido. Se activó todo el protocolo para el rescate”, dijo Augusto Mejía, el secretario de Gobierno de Angelópolis.

Pero los esfuerzos para hallar a los cuerpos de otros tres mineros continúan.

“Tomamos medidas de seguridad, medimos la calidad del aire, para saber qué tan respirable es y que no haya presencia de gas, para ordenar que entren los organismos de rescate”, agregó el funcionario.

Y dijo que las condiciones del clima y el nivel del agua de la mina, que ha sido extraída en un 60 por ciento, favorece la búsqueda.

El accidente se produjo en la mañana del miércoles, cuando una bolsa de agua de unos 21 metros cúbicos se reventó. (Lea también: Organismos atienden emergencia de cuatro mineros atrapados en Angelópolis).

La Agencia Nacional de Minería había ordenado el cierre de la mina donde están atrapados los trabajadores, por no contar con las condiciones adecuadas para su explotación.