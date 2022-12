Rescatistas hallan cuerpo de deportista paisa que se ahogó en playas de Ecuador

Foto: Cortesía Fundación de Salvavidas y rescate de Manta Ecuador, Salvares.

En la mañana de este jueves, Salvares halló el cuerpo sin vida del deportista paisa Miguel Alejandro Pérez Patiño, de 24 años, luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado lunes 26 de diciembre.

El joven, que había viajado al vecino país de Ecuador para participar en algunas competencias, murió ahogado en aguas de las playas de Manta. [Vea también: Miguel Alejandro Pérez, joven antioqueño que murió en playas de Manta, Ecuador]

Un compañero de viaje de Miguel Alejandro, que era oriundo de Bello (Antioquia), logró ser rescatado con vida al momento del accidente.

Ricardo Pin, guardacostas de Manta, narró en exclusiva para Noticias Caracol cómo ocurrieron los hechos el pasado lunes en la mañana:

"Ese día decidí cubrir la zona media de la playa que se encuentra por el hotel Oro Verde, donde se sumergieron Miguel y su amigo. Eran aproximadamente las 10:00 a.m. cuando me percaté de que ellos se estaban bañando con el agua a la cintura y cerca a un remolino. Corrí hacia el lugar con mi compañero Pablo, pero por la experiencia que tenemos sabíamos que iban a ser arrastrados.

Mientras corríamos, el remolino comenzó a arrástralos. Ingresamos al agua. Yo fui por el que estaba más lejos y Pablo ingresó por el otro amigo, que logró rescatar.

En cambio, a Miguel Alejandro, que practicaba deportes de aventura, el remolino lo arrastraba más hacia el mar. Finalmente se hundió cuando lo tenía a cinco metros. Él no sabía nadar. No flotó ni nadó, solo se hundió a 150 metros de la orilla de la playa. Inmediatamente lo busqué debajo del agua pero esta estaba muy oscura debido a la turbulencia del remolino y no podía ver ni a 20 centímetros.

Después llegaron los que trabajan con las lanchas y mis demás compañeros. Lo buscamos y pero no lo encontramos".