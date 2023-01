Residentes de edificio Atalaya recuperan sus vehículos, pero esperan poder ingresar por más cosas  

Este viernes a algunos de ellos les devolvieron sus carros y motos que permanecía en el sótano, sin embargo, no podrán entrar a la unidad hasta que finalicen estudios.

Entre aplausos y gritos de júbilo, tres propietarios recibieron sus vehículos que permanecían en el parqueadero de Atalaya de La Mota.

“Un poco de alivio, pero de igual forma todas las pertenencias de nosotros están en la casa, entonces todavía hay zozobra”, manifestó Estefanía Soto.

Hasta el momento se han extraído 17 motocicletas y tres automóviles.

“Lo que hemos hecho el día de hoy es retirar los vehículos, de esta manera con todos los equipos de monitoreo que hemos venido instalando durante estos días esperamos recoger más información que le permitan a los equipos técnicos tener una mayor cantidad de datos para analizar”, señaló Camilo Zapata, director del Dagrd.

Adonde no ha podido acceder nadie es a los apartamentos.

Mónica Zuluaga vive y trabaja en el piso 6 de la torre 2, del edificio que presentó la deficiencia estructural. Por segundo día llegó muy temprano y se instaló en los alrededores de Atalaya de La Mota, esperando poder ingresar.

“Traemos una tula, este morral y en el apartamento está la maleta. Entonces lo que podamos sacar de ropa y de calzado y los documentos”, expresó Mejía.

Como ella, decenas de arrendatarios o propietarios esperan con paciencia. Han pasado casi 48 horas de la evacuación y la resignación empieza a superar la angustia.

“Tristeza y a la vez tranquilidad porque la tragedia pudo haber sido horrible, mucha zozobra porque ahí está el trabajo de la vida, todas las cosas, pero no pasan a ser cosas más que materiales que dolerán, pero la vida se preserva y eso es lo más importante”, dijo Juliana gallego.

Hasta el momento la instrucción es que nadie distinto a los organismos de emergencia puede acceder al edificio.

“Hasta que yo como alcalde no tenga certeza de que no existe riesgo de colapso, no entra una sola persona. Aquí lo primero es la vida, lo primero es la gente”, indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

El estudio técnico permitirá conocer el responsable, lo que generó la emergencia en el edificio y el camino a seguir en el proceso.