Respiro a clínicas y hospitales con reactivación de servicios de salud diferentes a atención del COVID-19

La reactivación de los servicios del sector salud en Antioquia busca que la región cuente con disponibilidad para la atención de contagiados con coronavirus y a la vez permita atender pacientes que padecen otras enfermedades

“El COVID-19 no alivió a las personas de las otras enfermedades, de enfermedades cardíacas, de enfermedades renales, estas personas no salieron a consultar porque o no encontraron consulta o tenían temor de salir y están llegando al servicio de urgencias totalmente descompensadas”, aseguró Mauricio Alzate, director médico de la Clínica Las Vegas.

Servicios hospitalarios y procedimientos ambulatorios, que estaban suspendidos desde el inicio de la pandemia, empezarán funcionar por medio de una ruta de atención con todas las garantías de seguridad para los pacientes que no tienen COVID-19.

“Guardar los debidos cuidados para no transmitir el virus y eso lo hemos aprendido en un corto tiempo, hemos incorporado una serie de actividades que propician un resultado en esos términos”, manifestó Andrés Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe.

La medida también busca aliviar el déficit económico del sector salud y hospitalario de alta complejidad, que en el caso de Antioquia representa cerca del 3,5 % del producto interno bruto.

“Tener una infraestructura con la gente y el recurso humano vacía, va a hacer que los hospitales tengamos dificultades en la sostenibilidad e imposibilidad para atender”, señaló Aguirre.

El aval del Ministerio de Salud para la atención en otros servicios, tanto de profesionales independientes, como de atención de primero, segundo y tercer nivel en Antioquia también servirá como piloto para la reactivación en otras zonas del país.

