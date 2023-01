Restricciones de movilidad y evacuación en la obra por cierre de compuerta en Hidroituango

A un día de este decisivo proceso en el proyecto hidroeléctrico, se ultiman los detalles para prevenir cualquier riesgo en la zona y para las comunidades.

Este martes a medianoche se activa el protocolo de cierre de compuerta de casa de máquinas que incluye medidas como la evacuación de los trabajadores, restricciones viales entre otros aspectos.

La Gobernación de Antioquia solicitó al Ministerio de Transporte la restricción de movilidad para vehículos de carga de 3.5 toneladas en la vía hacia la Costa Atlántica, entre Yarumal y Caucasia, a partir de las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de este miércoles 16 de enero.

Asimismo, EPM informó sobre los cambios en la movilidad hacia el municipio de Ituango, norte de Antioquia, las caravanas terrestres se suspenderán desde este miércoles hasta el viernes 18 de enero.

En cuanto al transporte fluvial en ferry solo se suspenderá durante seis horas el miércoles entre las 6:00 a.m. y las 12 m.

Cabe tener en cuenta que los trabajadores de la obra serán evacuados este martes a medianoche, "se hace el cierre desde las 6 de la mañana y las 48 horas siguientes al cierre no habrá un solo trabajador en la obra, se hará la inspección de posibles consecuencias luego del cierre de compuertas", explicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Foto: EPM