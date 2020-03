“Retire el Esmad de la universidad”: el clamor de la profesora Sara Fernández al alcalde de Medellín

Desde el hospital donde se recupera de un intento de homicidio, la docente de la U. de Antioquia le pidió a Daniel Quintero que cancele su protocolo de seguridad.

“Por favor alcalde retire su mal llamado protocolo de seguridad, retire el Esmad de la universidad, por favor. La universidad no se toca, la universidad es sagrada”, dijo Sara Fernández Moreno desde una cama de la Clínica León XIII.

La académica y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la U. de A. fue atacada con arma blanca por un desconocido en su propia casa la madrugada de este miércoles.

“Ustedes me dan ánimo, yo estoy muy bien, yo amo la universidad, me salvé y me salvé por algo, me salvé para luchar hasta el final por la universidad, para que se respete, se financie y se mantenga viva porque es patrimonio de todos”, sostuvo la profesora, que está fuera de peligro.

Aunque su condición es estable, Fernández Moreno expresó que siente un profundo dolor por la situación de la alma máter, por lo que pidió unidad y paz para defender la universidad pública.

Entretanto, las autoridades investigan el atentado contra la activista. En principio se informó que el atacante había sido un niño de 13 años, pero Medicina Legal estableció que se trata de un mayor de edad.

