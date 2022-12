Retiro de Hewlett Packard no afecta proyección de Ruta N

Ruta N es una empresa jalonadora de desarrollo en la ciudad, que articula su trabajo con otras compañías nacionales e internacionales para impulsar la ciencia y la tecnología en la capital antioqueña. Por ello, este sábado los concejales debatieron el desempeño de la misma y su sostenibilidad.

Fabio Rivera, presidente del Concejo de Medellín, manifestó que la presencia de Hewlett Packard, HP, en la ciudad sirvió para impulsar otras empresas, pero al no ensamblar sus productos acá no podía cumplir con la generación de los miles de empleos que anunciaron los medios en la administración pasada. Sin embargo, el retiro de HP no afectará la consolidación y proyección de Ruta N, recalcó Rivera

El concejal Rober Bohórquez Álvarez, manifestó que HP fue la marca que sirvió como ancla para atraer a otras empresas multinacionales. Lamentó su salida de Ruta N y de la ciudad, puesto que cambia el panorama tecnológico en el territorio al tercerizar los servicios para recuperar la inversión.

El gerente administrativo y financiero de Ruta N, Juan Camilo Gómez, expresó que a los espacios que ocupaba HP, 1.200 metros cuadrados en la torre C del complejo, llegarán 10 nuevas empresas multinacionales que ya fueron aceptadas. Generarán en su etapa inicial más de 100 empleos.

Explicó que Hewlet Packard está recomponiendo su operación por condiciones globales de mercado, razón por la que su operación en ciudades intermedias como Medellín está en proceso de reorganización. Continúa en la capital antioqueña, pero a través de un proceso de tercerización que prestará los mismos servicios de outsourcing, ventas y tecnología para la región.

El contrato entre Ruta N y HP, aclaró, no se va a cancelar. Se mantienen vigentes las condiciones y no se generará un impacto negativo en los estados financieros de la primera de estas entidades.

Indicó que el complejo Ruta N está compuesto por las torres A, B y C. Las dos primeras edificaciones se encuentran ocupadas y operando en su totalidad. La torre C tiene ocho pisos de oficinas, tres ellos subarrendados por HP a la empresa cementera Holcim con 450 empleados y un piso ocupado por la operación de Hewlett Packard a través de su operador BPS Américas con 100 empleados.