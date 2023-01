Retoman labores de desminado humanitario en estos municipios de Antioquia

Ituango, San Andrés de Cuerquia, Santo Domingo, San Luis y Caracolí están priorizados por el batallón de desminado número 60 del Ejército.

“Empezamos a trabajar con estudios no técnicos, estos estudios no técnicos son un personal que esta designado para ir a las áreas a buscar y eliminar las sospechas y en caso tal de no cancelarlas, ubicar áreas peligrosas y áreas peligrosas confirmadas”, explicó el teniente coronel Pablo Enrique Villamil, comandante del batallón de desminado 60 del Ejército Nacional.

En 2018 en Antioquia, diez municipios fueron declarados libres de sospechas de minas antipersona en más de un millón de metros cuadrados.

“En general en Antioquia el porcentaje es del 77 por ciento más o menos de contaminación en media y baja intensidad”, agregó Villamil.

Cerca de 2.500 personas han sido víctimas de minas antipersona en Antioquia. Las autoridades han logrado identificar más de 4.800 artefactos explosivos.