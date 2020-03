Reversazo de la Alcaldía: vehículos a gas sí estarán exentos de pico y placa de 24 horas en Medellín

Luego de haber informado que la restricción aplicaría también para estos automóviles, la administración municipal comunicó otra decisión.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que los vehículos a gas sí están exentos durante medida de pico y placa de 24 horas por emergencia ambiental.

Sin embargo, solo horas antes la Alcaldía había dado otra información en la que este tipo de vehículos también iban a tener restricción.

Para tranquilidad de la ciudadanía, le ruego al secretario de movilidad @CadenaGaitan explicar que no habrá pico y placa para vehículos a Gas. Esta Alcaldía promueve el cambio a Gas del parque automor de la ciudad.

La información generó confusión entre usuarios de redes sociales que buscaron respuesta de las entidades, ante el cambio en la información.

Si pero no ..., no pero si..., si pero no !!! Qué pasa ? Por favor informemos con precisión y en horas oportunas. Con todo respeto, pónganse de acuerdo y publiquen la noticia!!!

— Hernando Gomez C. (@HernandoGomezC) March 11, 2020