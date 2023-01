Revuelo por video de Luis Pérez lanzando la bandera de Antioquia en un evento en La Ceja

En redes sociales criticaron el trato que el mandatario le dio a este símbolo del departamento.

Este martes causó revuelo en Antioquia un video en el que se ve al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, lanzando la bandera en medio de un acto de inauguración en el municipio de La Ceja.

El mandatario estaba presente en esa localidad del oriente antioqueño con motivo de presentar varias obras a la comunidad, pero fue duramente criticado en redes sociales por recibir la bandera de Antioquia y lanzarla a los asistentes de uno de los eventos.



El episodio despertó decenas de críticas contra el mandatario por la forma en que trató este símbolo.

“Yo no soy paisa pero hasta esto me ofendió. @Luis_Perez_G esa no es cualquier bandera, es la bandera de Antioquia, departamento que usted gobierna (sic)”, fue uno de los tantos comentarios que recibió Pérez por esta situación.

Además, empezaron a surgir otros videos que sugieren que no es la primera vez que esto sucede.



Señor gobernador Luis Pérez, ¿qué hacemos con la bandera de Antioquia? pic.twitter.com/bTKf33OkLl — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) December 3, 2019

Advertisement

Respecto a la polémica, Luis Pérez se defendió y dijo que no es la primera vez que lanza la bandera de Antioquia, pues cada que inaugura una obra lo hace como un gesto de éxito.

“Mucha gente ociosidad, por zángano que a veces no están pensando en producir en el país empiezan a hacer unas polémicas que son una ofensa (…) Esto es un rito bellísimo, que ojalá todos los hicieran; como hay gente que nunca hace nada, no tiene nada para tirar para arriba”, explicó el mandatario.



#HonrarLaBandera | Tirar la bandera significa celebrar el logro de un objetivo para poner la mirada en el siguiente, como sucede en las carreras de relevos. Cuando se lanzan las cosas al aire la victoria las recibe, las bendice y las regresa cargadas de ideas en grandes. pic.twitter.com/bucXr5MuRP — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) December 4, 2019