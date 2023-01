Ricardo Quevedo, involucrado en choque múltiple en recién inaugurado Túnel de Oriente

Tres vehículos colisionaron en una de las salidas de la infraestructura. El comediante 'Cejas Pobladas' contó lo sucedido.

El hecho sucedió a las 5:00 p.m. de este miércoles, en una accidentada jornada en Antioquia.

“Estoy aquí en el nuevo túnel del aeropuerto a Medellín, que inauguraron hace muy poco, y lo inauguramos con estrellada. No venía manejando, para que no me echen la culpa, pero sí creo que soy la sal”, dijo el humorista.



El capitán Jorge Rodríguez, comandante de la Seccional de Tránsito, le dijo a El Colombiano que el choque sucedió cuando uno de los vehículos frenó, y los conductores de los otros dos no alcanzaron a reaccionar.

El Túnel de Oriente es un complejo vial de más de 22 kilómetros, que tiene entre sus obras el túnel más grande de América Latina, de 8,3 kilómetros de extensión.