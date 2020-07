Rifirrafe entre alcalde de Medellín y gobernador (e) de Antioquia por cuarentena por la vida

Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia, indicó este miércoles que no se expedirá decreto de cuarentena por la vida para ninguna zona del departamento. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que la medida sí se aplicaría este fin de semana en la capital antioqueña y su área metropolitana.

“Seguiremos buscando el equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia, con el aval del Gobierno Nacional y de la mano de los alcaldes. Por esa razón, para el fin de semana del 24 al 26 de julio, el gobierno de Antioquia no expedirá decreto de cuarentena por la vida para ninguna zona del departamento”, escribió Suárez.

Estamos realizando los análisis, las proyecciones y el estudio de los escenarios para la nueva “normalidad”.Seguiremos buscando el equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia,con el aval del Gobierno Naciona y de la mano de los alcaldes @GobAntioquia — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) July 22, 2020

Ante esta decisión, Quintero manifestó que él y los demás alcaldes de los municipios del área metropolitana, excepto Girardota, emitirán el decreto de la mano del Gobierno Nacional.

Ante la negativa de Gobernación de Antioquia para emitir decreto de cuarentena para este viernes, sábado y domingo, alcaldes de Medellín, Bello, Envigado, Itagüi, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana y Barbosa emitiremos el decreto de la mano del Gobierno Nacional. pic.twitter.com/zPMYjtoHHF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 22, 2020

“La estrategia 4/3 evita el colapso del sistema de salud al tiempo que permite salvar empleos. Nuestra prioridad es la protección de la vida y el bienestar de todos. Estamos en el momento más crítico. Tenemos que mantener la disciplina en esta última etapa”, aseguró el mandatario local.

Este es el primer desacuerdo que se registra entre la gobernación departamental y la administración municipal, ya que hasta la fecha las decisiones para el manejo de la pandemia se habían hecho en conjunto.

Publicidad

“Eso no se comunica a través de Twitter, eso implica una llamada al alcalde de la capital para informarle la decisión que se va a tomar. Ahora voy a llamarlo, porque yo sé que el gobernador de Antioquia no hubiera hecho eso, el encargado lo hará, pero un gobernador no hace eso en medio de una pandemia donde tenemos tantas vidas en riesgo”, reclamó Quintero.

Ante la ocupación de UCI y aumento de casos de coronavirus en Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá, fue declarada la alerta naranja hospitalaria y se implementó una cuarentena estricta el pasado puente festivo, medida que precisamente el alcalde Daniel Quintero había anunciado que continuará por al menos tres fines de semana más.