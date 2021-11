Rigoberto Urán se disculpa por montar bicicleta con su bebé en un cargador: “No volveré a hacerlo”

Luego de la ola de críticas que recibió por haber llevado a su hija Carlota en un cargador mientras montaba bicicleta , Rigoberto Urán hizo un nuevo video en el que pidió disculpas por lo sucedido.

“Pido disculpas, no lo voy a volver a hacer, de ahora en adelante me la voy a llevar con todas la condiciones del caso… No hagan esto en su casa”, dijo.

En el video, que fue publicado en sus redes sociales durante la tarde de este miércoles, 17 de noviembre de 2021, Rigoberto Urán también aseguró que lo que sucede con su hija es que le gusta la adrenalina.

“No lo volvemos a hacer, de ahora en adelante voy a ser un padre responsable”, concluyó el ciclista antioqueño, al tiempo que tomaba un baño en un jacuzzi junto con la bebé.

El video fue grabado aparentemente por la esposa de Rigoberto Urán y madre de Carlota, Michelle Durango, quien además dijo que se le había llevado a la niña sin permiso.