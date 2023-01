Riña de dos colegialas en Bello prende las alarmas entre las autoridades

La pelea entre las estudiantes fue vergonzosamente grabada mientras los testigos animaban los golpes. La alcaldía local pide frenar el bullying.

La disputa entre algunos estudiantes del grado sexto del colegio Marco Fidel Suárez fue publicada en reses sociales, por lo que se comenzó a promover una campaña educativa en los colegios del municipio para prevenir situaciones de violencia entre los estudiantes.

“Les decimos a los jóvenes no al bullying, no al acoso no al ciber acoso, sobre todo estas filmaciones son dañinas, son nocivas porque es la autonomía y la integridad de la persona la que está en tela de juicio”, dijo Gabriel Gaviria, funcionario de la secretaría de Educación de Bello.

Además, esa dependencia activó los protocolos de atención con los familiares de las menores.

Y la razón de la pelea se conoció: "Empezaron a colocarse apodos, según me informa la rectora Carmen Rangel y allí se suscita un enfrentamiento en las niñas, pero fuera de la institución”, explicó Gaviria.

La campaña que se realizará busca evitar que situaciones normales terminen en hechos de violencia y enfrentamientos entre jóvenes.