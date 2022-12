Roban a campeón mundial de patinaje en el aeropuerto El Dorado

Foto: Jaime, 'Junior', Uribe, patinador colombiano que figura como favorito al oro en Mundial de Patinaje en China. Cortesía.

El patinador antioqueño Jaime 'Junior' Uribe, carta colombiana para obtener una medalla de oro en el Mundial de Patinaje que inicia el 11 de septiembre en China, fue víctima de un robo en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Uribe viajó desde Medellín, hacia Bogotá, para desde la capital del país partir a la competencia orbital.

"Llegué al aeropuerto de Bogotá, más o menos a las 2 de la tarde, a las 3:45 me di cuenta que no tenía el bolso de los patines, avisé a la Policía y buscamos, pero nada", explicó a Blu radio el competidor.

Los ladrones se le llevaron una maleta en la que llevaba los patines que lo tienen como favorito a quedarse con el oro juvenil, que fueron diseñados para sus pies y no le sirven a nadie más, y su pasaporte.

En una grabación captada por una cámara de seguridad, contó Uribe, "se ve a un tipo que por la parte de atrás va arrastrando el bolso con los pies, la cara no se le ve, tenía una gorra".

Su viaje al país asiático está en vilo, pues se quedó sin visa para hacer tránsito en Estados Unidos.

"Todavía tengo las esperanzas intactas, va a ser más complicado, adaptarme a los patines, la pista, la comida, pero estaría a ocho días, que los tendría que aprovechar al máximo", añadió el deportista.

Estos son los patines hurtados a Uribe:

Foto: Cortesía.