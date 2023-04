Una de las periodistas de Noticias Caracol en Antioquia, Catalina Botero, contó que fue víctima de robo en Provenza, Medellín. Habló de lo ocurrido mientras llegaba a su casa tras pasar toda la madrugada del sábado 1 de abril “tratando de resolver este problema”.

“Les cuento que me abrieron el carro. Me robaron absolutamente todo, me robaron la plata que tenía para pagar la cuota del carro, un computador, los papeles, me abrieron el carro y me sacaron el bolso en Provenza”, narró la reportera en sus historias de Instagram.

“Llego a mi casa sin bolso, sin papeles, sin plata, sin maquillaje, sin un montón de cosas, pero con salud, con vida”, dijo Catalina Botero.

Según su relato, con la situación actual de inseguridad “ya como que se le sale a uno de las manos todo. Le toca a uno ser más precavido y estar cinco ojos para que no le pasen estas cosas a uno”.

Publicidad

“Creo que cuando uno está en este oficio es mucho más consciente de todas las cosas que a unos les toca vivir todos los días, o saber o enterarse”, sostuvo.

Asimismo, reconoció la buena labor de las autoridades en su caso.

“La Policía de verdad, demasiado generosa, toda la madrugada estuvo conmigo”, precisó.

Publicidad

Por último, Catalina Botero le deseó a la persona que le robó que “de pronto le sirva más que a mí” todo lo que se llevó de su carro.



Violencia en Medellín

No solo los robos están afectando la tranquilidad de la capital antioqueña, también los homicidios. Uno de los hechos más recientes ocurrió en el río Medellín.

Un habitante de calle, que deambulaba por la orilla del caudal, fue quien vio el cuerpo sin vida de una mujer a finales de marzo y dio aviso a las autoridades. La víctima sería una persona entre los 40 y 45 años, que presentaba un golpe en la cabeza.

El hallazgo se produjo exactamente en el municipio de Caldas, sur del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Hay preocupación entre las autoridades porque, en lo que va del 2023, 17 cuerpos han sido encontrados en ríos y quebradas de Medellín. Además, 20 mujeres han sido asesinadas durante el año en Antioquia.

Publicidad