Robo en finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía: hay cinco detenidos por presunta golpiza

Sospechosos de robar en la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía , en el sector de Llanogrande, municipio de Rionegro, oriente antioqueño, habrían terminado siendo objeto de una golpiza, según la Policía de Antioquia.



En el momento del robo, los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía no se encontraban en la propiedad, ya que no están en Colombia debido a sus compromisos laborales y todavía no se han pronunciado sobre lo sucedido.

Los hechos se habrían presentado el pasado fin de semana y fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades, luego de escuchar gritos que provenían desde la casa finca. Cuando los uniformados de la Policía llegaron al lugar, se encontraron con una violenta escena.

Los oficiales hallaron a cinco personas en el sitio, que serían conocidos de los cantantes, golpeando a dos sujetos acusados de participar en el hurto. Los sospechosos, que se desempeñaban como empleados de mantenimiento de la finca, resultaron heridos.

Ante la situación, los patrulleros intervinieron para detener la golpiza y capturaron a los agresores, privándolos de la libertad. “Los sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades para el respectivo proceso judicial”, aseguró el coronel Heinar Giovany Puentes, comandante de la Policía de Antioquia.

El caso está siendo investigado por miembros del equipo de criminalística de la Policía de Antioquia, quienes se encuentran recolectando algunas evidencias físicas que permitan dar con el paradero de los presuntos responsables del robo y capturarlos. Por ahora, los empleados señalados de participar en el hurto no han sido vinculados en la investigación.

Unidades de la Dirección de Investigación Criminal llegaron a la propiedad de Greeicy Rendón y Mike Bahía para recoger información que les pueda ser de utilidad en el esclarecimiento del caso.

“Llegaron al lugar de los hechos y, en el mismo, realizaron la recolección de algunas evidencias físicas y elementos materiales probatorios, los cuales están en análisis”, puntualizó el coronel Puentes.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación fue vinculada al proceso de investigación para esclarecer los hechos.

Finalmente, las autoridades realizaron una invitación a las personas que sepan algo del caso a que se presenten ante la Policía para dar información al respecto. También hicieron un llamado a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia.