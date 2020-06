Ropa que se midan en centros comerciales de Medellín entrará a cuarentena: Daniel Quintero

Tras el piloto que inició la semana pasada en Oviedo, Gran Plaza y el mall La Frontera, este lunes arranca la reapertura de todos los centros comerciales de Medellín que cumplieron con los protocolos de bioseguridad propuestos por el Gobierno Nacional y la Administración Municipal.

Con esta nueva reactivación económica se espera que la próxima semana todo el comercio de la ciudad abra sus puertas nuevamente.

“Ya hicimos pilotos en peluquerías y barberías de centros comerciales, vamos a hacerlo ahora en los barrios, pero con estrictos protocolos de bioseguridad porque son establecimientos donde hay mucha cercanía entre el cliente y quien atiende”, indicó el alcalde Daniel Quintero en entrevista con Noticias Caracol.

Pero, así como los comerciantes, los compradores también tienen responsabilidad a la hora de evitar la propagación del virus. Por eso, se sugiere a la ciudadanía no medirse ropa antes de comprarla, incluso algunos almacenes no tienen habilitados los probadores.

“Los protocolos indican que se permiten vestidores separados y luego la ropa que usan deben pasar a cuarentena, es decir, la ropa pasa a unas canastas de cuarentena un día o dos, mientras el virus, si eventualmente lo tenía la persona, queda inactivo. Es mejor no medírsela, pero lo importante es que la ropa entre en cuarentena también”, explicó Quintero.

El alcalde también hizo énfasis en que inició la etapa de responsabilidad social, por lo que cada persona es autónoma a la hora de elegir el horario para salir a hacer deporte o pasear a sus hijos, eso sí, recordó el uso de elementos de protección personal y mantener distancia.

“No es que el virus se acabó, Medellín no registra muertes hace un mes, pero hay gente que cree que el coronavirus no llegó. No, el coronavirus lo tomamos en serio, es una amenaza real, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las distancias, que la gente no se acerque unos a otros y usar tapabocas es fundamental, es obligatorio”, recalcó el mandatario.

Sin embargo, añadió que el pico y cédula se mantiene para evitar aglomeraciones en las calles, bancos, supermercados, almacenes y comercios.