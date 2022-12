¡Sácala del estadio! El concurso de la Alcaldía de Medellín para los hinchas

Como los tres mosqueteros. Así trabajan la Alcaldía de Medellín, Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín por la convivencia de los hinchas de ambos clubes en la ciudad.

Por eso, los tres acaban de lanzar un concurso para premiar la mejor fotografía que reúna dos o más miembros de las hinchadas, de cara al clásico que se jugará este domingo a las 3:15 de la tarde.

La participación será válida hasta el jueves 17 de marzo a las 12 del día. Se hará por medio del correo comunicaciones.cultura@medellin.gov.co .

Información del concurso:

- Concurso válido desde el lunes 14 de marzo a partir de las 10:00 a.m. hasta el jueves 17 de marzo a las 12 del mediodía.

- Pueden participar mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Medellín

- Para participar, se debe publicar una fotografía propia en la que se vean las camisetas de Nacional y Medellín, ya sea con dos (o varias) personas portándolas, o que ambas camisetas se vean unidas como un mensaje de convivencia y fútbol en paz. Estas fotografías deberán ser publicadas en cualquiera de estas redes sociales: Instagram, Facebook o Twitter, y debe ir acompañadas de la etiqueta #Elfútbolcuentaconmigo

- La premiación se hará el viernes 18 de marzo. Los ganadores serán escogidos por un jugador profesional de Atlético Nacional y otro del Deportivo Independiente Medellín.

- Los ganadores deben enviar un formulario de inscripción (suministrado por la Alcaldía de Medellín) y la fotografía en formato JPG, al correo comunicaciones.cultura@medellin.gov.co .

- Solo se puede participar una vez por persona con una sola fotografía,

- En ningún caso, el premio podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición del ganador.

- No se gana por veces compartidas o número de likes.

- El ganador deben reclamar sus premios. No se envían a ninguna parte.

- El premio se reclama en la Secretaría de Cultura Ciudadana (piso 13, torre A. Plaza la Libertad).

- Si el ganador no puede reclamar su premio, puede autorizar a un tercero para hacerlo. Este debe traer fotocopia de la cédula y una carta, debidamente firmada, donde se constate el permiso para la entrega.

- El Municipio de Medellín podrá realizar una selección de las mejores fotografías para ser publicadas en redes sociales, y campañas educativas y pedagógicas.

- Para participar en el concurso es imprescindible la aceptación de estas bases.