Sacerdote asegura que la madre María Berenice, próxima beata, también le hizo un milagro

El sacerdote Carlos Andrés Montoya, de la Arquidiócesis de Medellín, es un ferviente devoto de la madre María Berenice, una religiosa colombiana que próximamente será beatificada . Asegura que ella le hizo un milagro.

Vea también: El sorprendente milagro por el que la hermana María Berenice será beatificada

“La mano de María Berenice estuvo primero en poder diagnosticar esta leucemia, que era bastante compleja de diagnosticar. Segundo, en poderme dar la posibilidad de tener un donante de médula ósea, mi hermano mayor. Y tercero la sanación, porque voy a cumplir cuatro años después de que me acosté en la cama de María Berenice donde los médicos me decían que lo más probable era la muerte y aquí estoy después de casi 4 años contando este gran milagro”.

El sacerdote Carlos Andrés Montoya contó además que lleva “más o menos dos años de recuperación, fue muy difícil. Perdí 40 kilos, se me cayó el pelo, perdí la movilidad del pie izquierdo. Estuve en manos de un psiquiatra, pero la fe y la confianza en Dios me ayudaron y me sigue ayudando a salir adelante. La recuperación fue lenta, pero muy satisfactoria y de la mano de la madre María Berenice y de Dios”.

Este supuesto milagro de la madre María Berenice será estudiado y documentado por un equipo eclesiástico.