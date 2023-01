Sacerdote de Sabanalarga recibirá llamado de atención por rociar agua bendita con fumigador

Desde la arquidiócesis manifiestan que el líquido no debe esparcirse con un instrumento diferente al que tiene contemplado la iglesia católica.

Tras conocerse el video donde el sacerdote Juan Carlos Duque, párroco de la iglesia San Pedro Apóstol de Sabanalarga, esparce agua bendita con un fumigador, autoridades eclesiásticas anunciaron medidas contra el cura.

Con aspersor en mano, sacerdote de Sabanalarga echa agua bendita a sus feligreses en misa De acuerdo con el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Orlando Antonio Corrales García, ningún sacerdote al interior de la arquidiócesis está a gusto con la actuación del presbítero.

“En mi concepto a mí no me parece, pues realmente cada instrumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar precisamente y no para esparcir el agua bendita”, expresa monseñor.

Por esta razón, el sacerdote Juan Carlos recibirá un correctivo la próxima semana, durante una reunión en la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia.

“Más que sanción es un llamado de atención, para que eso no se vuelva a hacer y se ajuste a lo que la iglesia usa en estos casos”, añade el arzobispo.

Además, el párroco realizó la eucaristía de pentecostés una semana antes, por lo que el regaño sería doble.

Monseñor Orlando precisa que en estos casos la iglesia católica contempla que: “el agua bendita se esparce con un pequeño recipiente que se llama caldereta, allí se deposita el agua y con un hisopo se esparce”.