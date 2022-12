Sacerdote del municipio de Olaya huyó tras ser acusado de abuso a menor

Del sacerdote del municipio de Olaya no se sabe nada desde hace ya casi un mes y en las calles de la localidad todos especulan sobre su repentina salida después de que la madre de un menor de 13 años lo denunció porque, según ella, el hombre abusaba de su hijo.

La confirmación de dicho delito por parte de Medicina Legal y la investigación de las autoridades, coincide con la salida sin explicaciones del padre.

Según la madre del pequeño, el sacerdote abusaba de su hijo desde hace ya año y medio y se enteró luego de ver una conversación en el Facebook de su hijo.

“El padre lo tenía chantajeado para que no le contara nada a nadie. De hecho le ofrecía hasta plata”, relató la madre del menor, quien añadió que “si el sacerdote no tiene nada que temer ¿por qué corre y se esconde?”.

Dice, además, que las autoridades le han brindado poco acompañamiento al menor que padece daño sicológico.

Por su parte, el arzobispo Orlando Antonio Corrales manifestó que el religioso está suspendido temporalmente.

El caso ya está en manos de la Fiscalía.