Sacerdote italiano de 66 años, señalado de pedófilo, fue asesinado en Medellín por joven de 18

Como si fuera el final de una película, anoche se registró un homicidio que llamó la atención de las autoridades.

Un joven alertó a la línea de emergencia de la Policía en la noche del pasado jueves desde un edificio del barrio Estadio de Medellín que había asesinado a quien sería su pareja sentimental, un hombre de 66 años.

Así lo corroboró el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, quien añadió que pocos minutos después llegó hasta el inmueble una patrulla de la policía, dio captura al joven de 18 años y evitó que este se quitara la vida.

Tras investigar el hecho y entrevistar al joven, se estableció que el hombre muerto con arma blanca era nada más y nada menos que el famoso Dino Cinel, un sacerdote italo-americano expulsado de la iglesia católica por grabar y tener pornografía infantil, una vez fue detenido en la iglesia de Santa Risa con el material en los años 90.

Dino Cinel se hizo famoso en el año 1984 cuando ganó el prestigioso premio de historia social Merle Curti Award con el libro From Italy to San Francisco: The Immigrant Experience.

Conel también ejerció la docencia en las ciudades de San Francisco y Nueva York y llevaba en la capital antioqueña cerca de 5 años.

