Saldrán a marchar trabajadores, comerciantes y habitantes de Naranjal y Arrabal

El barrio moderno que sueña la Alcaldía de Medellín en el centro de la ciudad, en el sector conocido como Naranjal y Arrabal sigue siendo una ilusión. Algunos de los habitantes y comerciantes del sector siguen inconformes con la obra que intentan construir desde el año 2000.

Aunque gran parte del sector ya ha sido demolido, el conflicto social no ha sido resuelto por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) que ejecuta la obra. Mediante un comunicado de prensa, la Mesa de Concertación Ciudadana dice que saldrá a las calles a marchar ante el incumplimiento de la Administración Municipal de Medellín con este proyecto.

Según el comunicado, este Plan Parcial desarraiga a la comunidad y somete al empobrecimiento de los actuales moradores. Además, expresan que el censo está incompleto y faltan personas de la comunidad, que los precios comerciales de los predios son injustos y que aún no dan solución a los talleres de mecánica pesada tradicionales del sector.

A esta movilización asistirán organizaciones sociales y varios políticos departamentales que les ofrecen apoyo a su situación.