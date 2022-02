Salió a montar bicicleta y fue víctima de acoso: “Agarró mi nalga”

El pasado fin de semana, Ana Isabel Restrepo salió a montar bicicleta como acostumbra y vivió una de las peores experiencias de su vida al ser víctima de acoso. Ella compartió su testimonio en redes sociales para crear conciencia sobre estos hechos que ocurren diariamente contra las mujeres.

“Iba de La Ceja (Antioquia) hacia San Antonio, venía subiendo, no llevaba mucha velocidad y cuando menos pienso un pervertido en moto se agarró de mi nalga y movía las manos, apretando con fuerza, mientras me miraba. Yo solo lograba gritarle todo el repertorio que me sé”, escribió Ana Isabel.

La impotencia y rabia que sintió en ese momento, según describe, la dejaron casi paralizada.

“Tenía tanta ira, aún me faltaban varios kilómetros para llegar y de ahí en adelante pedaleé entre lágrimas, alerta, pendiente de no tener a ningún motociclista cerca”, agregó.

Cuenta que no tuvo tiempo de tomar las placas, solo recuerda que el hombre llevaba un casco amarillo y una chaqueta roja.

“Decidí montar esto porque varias personas me lo pidieron para compartirlo, para seguir creando conciencia, para decirle al mundo que cosas como esta y todas las atrocidades que vivimos las mujeres no pueden seguir pasando”, exclamó.

Un caso similar se había registrado también en el oriente antioqueño hace dos semanas. Un motociclista acosó a una joven que iba trotando y le pegó en la cola, el hecho quedó captado en un video.

Las reacciones de indignación no se hicieron esperar. Más mujeres han compartido sus casos, evidenciando que el acoso callejero es pan de cada día.

“Me pasó igual, tienen experiencia y todo para acercar la moto sin que nos demos cuenta. Lo deben hacer diario y es la peor sensación que existe en el mundo”, comentó una usuaria de Instagram.