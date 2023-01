San Cristóbal dice adiós a una de sus lideresas más queridas: murió al ser atacada por dos perros

El luto y la preocupación reinan en ese corregimiento de Medellín. Vecinos sepultan a Luz Mery Hernández, de 62 años, y buscan a los feroces animales.

La mujer, reconocida por su carisma y por ser una querida lideresa de la vereda San José de la Montaña, fue hallada sin vida en un camino veredal a eso de las 8.30 p.m. del jueves.

En la conmovedora escena estaba, según fuentes consultadas por Noticias Caracol, un pequeño perro que por años acompañó a doña Luz Mery.

Al percatarse de lo sucedido, los vecinos alertaron a las autoridades. De hecho, miembros de la Policía Ambiental acudieron al lugar para recoger información sobre lo sucedido.

Lo preocupante para los vecinos, que acudieron este sábado al sepelio de doña Luz Mery en la parroquia de San Cristóbal, es que los dos perros de razas potencialmente peligrosas que atacaron a su carismática lideresa escaparon.

“Nadie sabe de quién son. Nadie sabe de dónde salieron”, le dijo una fuente que pidió omitir su nombre a Noticias Caracol.

Tras lo ocurrido, los lugareños de ese corregimiento aseguran que doña Luz Mery antes de morir había participado en una novena navideña e iba de regreso a su casa.

En redes sociales se leen algunos comentarios en los que se lamenta la situación: “Es increíble cómo la vida permite que pasen estas cosas, no se merecía una muerte así... Descansa en paz Luz Mery Hernández, líder de la vereda San José de La Montaña (corregimiento de San Cristóbal). Qué todo lo bueno que hiciste en vida sea recompensado en el cielo”, escribió La Marce, una usuaria de Facebook.

“Yo tengo perros catalogados potencialmente peligrosos, y sé de lo que son capaces y la capacidad de mordida que tienen. Pero eso no justifica que ataquen y causen la muerte. Yo tengo mil precauciones y cuidados con mis mascotas para no causar problemas a los demás. ¿Por qué todos los dueños no pueden hacer lo mismo? La señora Mery Hernández, una líder, generosa, amorosa con los animalitos, colaboradora, y mil cosas más positivas, no merecía está muerte tan ruin, por culpa de malos tenedores de mascotas... Esto no debió pasar. Si tienes una mascota temperamental y grosera debes estar al pendiente de eso. Lamentamos totalmente esta gran pérdida para la vereda San José de la Montaña del corregimiento San Cristóbal”, dice otro de sus mensajes.

El Código de Policía exige que estos animales sean custodiados con triadilla y bozal para evitar ataques y sus dueños deben responder por los daños causados.

¿Hay o no pólizas para mascotas exigidas por el nuevo Código de Policía?