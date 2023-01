Sancionan a agitador que destruyó bandera LGBTI del Pueblito Paisa

El hombre que aparece en el video es Luis Emilio Arboleda Arenas, reconocido por atacar a varios políticos en Medellín y por sus antecedentes judiciales.

Arboleda Arenas reapareció con sus escándalos este sábado. En un video grabado de manera aficionada se le ve cuando destroza una bandera LGBTI que, con autorización de la Alcaldía de Medellín, la comunidad gai izó en el emblemático Pueblito Paisa del Cerro Nutibara.

En el video se le escucha reclamar por la aparición de esa bandera, que fue cambiada por la del departamento de Antioquia.

“Y tráiganos la de Antioquia, tráiganos la de Antioquia”, exige el hombre en alusión al emblema verdiblanco.

Indignación por ataque a bandera LGBTI izada en el tradicional Pueblito Paisa El hombre ha liderado vergonzosos ataques a políticos que no comparten su postura ideológica, como Antonio Navarro Wolf y Germán Vargas Lleras cuando caminaban por la carrera Junín, en el centro de Medellín.

La grabación en la que aparece destrozando y arrojando a la basura la bandera LGTBI junto a otro hombre se hizo viral y luego de la cadena de rechazos que se conocieron, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció.

“Me causa una profunda indignación y una enorme tristeza el acto de violencia, odio y discriminación que dañaron y bajaron la bandera LGBTI del Cerro Nutibara”, manifestó el alcalde.

Las palabras de Gutiérrez no fueron tibias frente a la acción cometida por Arboleda Arenas.

“Nos están irrespetando a todos los que creemos en el respeto por el otro, los que creemos que el odio, la violencia y la discriminación no son el camino, esto es una incitación a la violencia, al odio que tanto daño nos hace como sociedad”, señaló el alcalde y anunció sobre la apertura de una investigación preliminar en la Fiscalía contra el agitador.

“He conocido que la Fiscalía abrió noticia criminal por la posible comisión del delito. Este acto debe ser una oportunidad para reflexionar”.



Invito a que reflexionemos como sociedad:



Me causa una profunda indignación y una enorme tristeza el acto de violencia, odio y discriminación por parte de unas personas que bajaron y dañaron la bandera LGBTI que estaba instalada en el cerro Nutibara. pic.twitter.com/euBh6UWi4V — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 29, 2019