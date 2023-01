Santiago Uribe: “Me ha dolido el sufrimiento de mi familia; soy inocente”

Esas fueron las palabras del ganadero en la ampliación de su testimonio durante el juicio que se sigue en su contra.

Este lunes, en audiencia fue escuchado de nuevo el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

“Yo soy inocente de los cargos que me han imputado, he dado la cara y estoy sometido a la ley como cualquier ciudadano”, dijo el empresario acusado de conformación de grupos paramilitares.

Además, indicó que tiene la conciencia tranquila y que el proceso no le ha robado el sueño. “He dormido desde que rendí la indagatoria y siempre he dormido con la conciencia tranquila, lo que más me ha dolido es el sufrimiento de la familia”, manifestó.

Su testimonio lo cerró con un contundente “yo soy inocente”.

El juicio se reanudaría en seis meses, tiempo en el que entraría en los alegatos de conclusión, la recta final del proceso judicial.

Publicidad

Uribe Vélez es acusado de conformar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, organización delincuencial responsable de asesinatos como el del conductor Camilo Barrientos, entre otros.

Vea también:

Publicidad