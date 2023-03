Santiago Zapata, el joven escritor y ejemplo de vida que camina con su mente

El adolescente paisa Santiago Zapata parece no creer en los obstáculos. Con 17 años se ha convertido en un aclamado escritor gracias a su libro 'Caminando con mi mente' y las conferencias que imparte en diferentes lugares de Colombia. Mediante sus palabras, el joven utiliza su experiencia de vida para esparcir un mensaje positivo a todo aquel que lo escucha.



Muchos se preguntan cómo logra mantener su confianza en que todo estará bien. Santiago vive en el barrio El Picacho, noroccidente de la ciudad de Medellín. Cuando era pequeño, su mayor anhelo era jugar fútbol, pero a los 7 años una condición llamada distrofia muscular de Duchenne (DMD) comenzó a debilitar sus músculos.

Esta es una enfermedad neuromuscular degenerativa de origen genético que progresivamente va generando una debilitación de los músculos y pérdida de la capacidad para caminar. Los especialistas explican que esta condición sucede en uno de cada 3.500 nacidos varones y que su esperanza de vida ronda entre los 20 y los 30 años, aunque gracias a los avances médicos, la calidad y longevidad de los pacientes se ha prolongado.

La enfermedad no permitió que tocara un aula de clase o colegio. Confiesa que fue difícil no tener esa experiencia y que, como reemplazo al estudio, su papá le dejaba un celular a su disposición para que jugara mientras él trabajaba. Ávido por aprender, comenzó a investigar diferentes temas con el buscador de voz del teléfono.

“En esas investigaciones se me vino la idea de buscar en Google cómo aprender a leer. Eso me llevó a YouTube y aprendí en un par de semanas”, comenta orgulloso Santiago Zapata, agregando que con ese aprendizaje comenzó también su camino por la lectura, una oportunidad que agradece a Dios tener y lo ha llevado a devorar más de 650 títulos literarios.

Su hermano Michael, de 19 años, falleció hace 3 a causa de la misma discapacidad. “Eso fue un momento muy duro para mí porque era mi compañero, estábamos juntos todo el día. La partida de él me dolió mucho. En ese momento me sentí muy vacío”, relata con voz emotiva Santiago. Admite que, en ese momento difícil, tomó la decisión de no llorar cuando iba al cementerio.

En una de sus visitas al campo santo, encontró una lápida con una insignia que declaraba “aunque mi voz se calle con la muerte, mi corazón seguirá hablando”. El mensaje llegó como una epifanía y a partir de ese momento se motivó a sí mismo a hacer algo más con su vida.

En medio de la pandemia del COVID-19 y con el “propósito de poder cambiar vidas”, Santiago Zapata se adentró en la aventura de cambiar su rol de lector a autor. En su libro 'Caminando con mi mente', el joven revela una serie de prácticas que permitirán reconocer el verdadero potencial de cada persona.

“Escribí el libro porque quería dar un mensaje a la humanidad, porque observaba que a las personas les falta mucho agradecimiento, más valorar la vida y aprovechar más el tiempo”.

Admite que su familia ha sido el motor de su vida, especialmente después del deceso de su hermano Michael. Sus padres lograron convertir una inversión luchada de 700.000 pesos en un escrito con más de 100.000 copias vendidas.

“Los sueños se cumplen con esfuerzo, con valentía, porque la vida tiene muchas dificultades... porque estas dificultades nos ayudan a llevar nuestra vida al siguiente nivel”, concluye el autor.