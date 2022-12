“Sao Paulo juega bien, pero no es el coco de antes”: Juan José Peláez

Foto: Juan José Peláez, exdirector técnico. Tomado de video. Y facebook Nacional.

Juan José Peláez conoce a Atlético Nacional como nadie. Vistió su camisa como jugador, cuando Osvaldo Zubeldía llegó al verde, y lo dirigió.

Fue él quien llevó al verde a disputar su más reciente final en la Copa Libertadores, en 1995.

Por eso, su voz es autorizada para hablar de este momento histórico que vive Nacional, el que lo tiene muy cerca de llegar a otra final en el torneo más importante de Suramérica.

Y esto es lo que piensa el profe Juan José, quien además de lograr un campeonato local con el verdolaga en 1994, lo llevó a ser subcampeón de la Copa Libertadores en 1995, campeón de la Interamericana en 1997, y subcampeón del torneo local en 2004.

Noticias Caracol: ¿Cómo enfrentar a Sao Paulo?

Juan José Peláez: Sao Paulo, en general el fútbol brasilero, no es como era antes. Es un fútbol ya transformado, mantiene su técnica fina pero el talento escasea, el escenario es distinto y Nacional no debe tener miedo escénico para desarrollar su juego.

Además, Sao Paulo no es un equipo agresivo, no es el gran manejador de pelota, por lo tanto Nacional tiene todas las posibilidades de manejar el balón en una cancha que es bastante amplia (mide 105 metros de largo por 68 metros de ancho), debe hacer uso de ese recurso (el espacio), quitarle el balón y manejarle es imprescindible frente a este equipo que juega bien al fútbol pero que no es el coco de otros tiempos.

Por demás, es estar bien parado atrás, porque este equipo aprovecha muy bien las debilidades, las ventajas, los espacios que da el rival. Y Nacional tiene que ser un equipo rápido cuando pierda la pelota.

¿Nacional tiene experiencia piel para enfrentar a esa fiera?

Nacional está en una instancia donde la experiencia ayuda, eso lo debe entender el jugador.

¿Afectará el tiempo que Nacional tiene sin competir?

Ojalá y no, ese es el gran interrogante: ver hasta qué punto puede afectarlo. Ahí, Nacional tiene que echar mano a la táctica, juntarse, replegarse, todos junticos, reducir espacios.

¿Sao Paulo tiene a Michel Bastos, Maicon, pero cuál cree que es su jugador clave?

Esos dos. Y le sumo a (Jonathan) Calleri. Es un centrodelantero argentino, agresivo, temperamental y es incansable. En ese aspecto, Nacional no puede tener distracciones atrás, porque esos jugadores son los que aprovechan.

La solidaridad se pone a prueba, no se puede sobre cargar el desgaste y el trabajo a uno solo, a unos pocos. Nacional debe tener muchas ayudas en defensa para que entre todos puedan sostener el balón; cuando se recarga en uno solo, no sirve.

¿Cómo hablarle al goleador Miguel Borja?

Más que hablarle a Borja es hablarles a sus compañeros, a los volantes, cómo ayudarle al delantero, al goleador.

El volante y los que van por fuera deben saber que deben limpiarle el camino, para que él no tenga tantos obstáculos para evadir.

¿Cuál es el resultado favorito?

Lo ideal es ganar, sino el empate.

¿Cuál es el favorito?

No hay ningún favorito, son dos equipos que se han ganado la expectativa que genera el juego.

El brasilero es fiestero y es distinto al argentino, entiende que esto es un motivo de alegría, el argentino ve esto como un motivo de guerra, ojalá Nacional entienda todo esto, que más allá de las necesidades, del orgullo, de la historia, esto sigue siendo un juego, porque de esta forma lo puede afrontar mejor, ahí puede sacar ventaja.