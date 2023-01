Savia Salud: manzana de la discordia de Luis Pérez, la Asamblea de Antioquia y Federico Gutiérrez

Diputados de la Asamblea Departamental sienten que el gobernador Luis Pérez los calificó de inútiles. Este pidió liquidar la EPS y el alcalde de Medellín se opone.

Así está el debate por esa entidad en el departamento. Este lunes se llevó a cabo el cierre de las sesiones ordinarias en la Asamblea de Antioquia y esa corporación tenía la tarea de votar el proyecto de ordenanza que definiría el futuro de la EPS Savia Salud, del que la Gobernación de Antioquia posee algo más del 36 por ciento de las acciones.

Según el gobernador de Antioquia, la empresa pierde 15 mil millones de pesos mensuales. Para el presidente de la Asamblea, diputado Santiago Martínez, la EPS se salva con 190 mil millones, que deben ser girados por el Ministerio de Salud (pero los cuales se niega a dar esta cartera argumentando que la responsabilidad es de la gobernación).



Iniciamos acto de clausura de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea de Antioquia. @AsambleAntioqui @GobAntioquia #ClausuraAsamblea pic.twitter.com/Isnm9pPrSI — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

En la ‘duma’, 19 diputados rechazaron la propuesta que hacía el gobernador de enajenar las acciones del departamento por lo que esta quedó aplazada, según Braulio Espinosa, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, “hasta que la banca de inversión (que realiza un estudio técnico sobre esta Entidad) arroje resultados”.

En su discurso de cierre, el mandatario de los antioqueños lanzó venenosos dardos contra los asambleístas, lo que puso a muchos de ellos con los pelos de punta.



Antioquia y Colombia requieren gobernantes que cumplan la palabra; verdaderos políticos que sepan sentir el mismo dolor que agobia al ciudadano de la calle. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

Advertisement

Por los invisibles interesillos que se manejan en la picaresca política, suena extraño a los oídos de los verdaderos demócratas, que entiendan libertad de opinar como indiferencia o lejanía. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

En los problemas complejos hay que dejar de pensar en blanco y negro. Pensar en blanco y negro es quedar a expensas de la miseria que ofrece la improvisación y el corto plazo. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

Se citó a sesiones extras, de 17 días, en el mes de febrero y se radicó el proyecto de ordenanza para tratar de salvar a Savia. La Honorable Asamblea no logró hacer ningún pronunciamiento. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

Luego, en las sesiones ordinarias de la Asamblea, de 60 días, se radicó solo ese mismo proyecto de Ordenanza, para tratar de salvar a Savia. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

Advertisement

Por primera vez en la historia de la @AsambleAntioqui , se radicó solo una única ordenanza por la urgencia y complejidad del tema. Y con el fin de escuchar de la Asamblea una propuesta inteligente y orientadora para librar a Savia de la liquidación. #ClausuraAsamblea — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

La Ordenanza que aprobó la Asamblea envía el mensaje que los Diputados se rindieron al no lograr encontrar una propuesta seria y responsable para salvar a Savia Salud. #ClausuraAsamblea @AsambleAntioqui @GobAntioquia — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

Advertisement

A pesar de las anteriores declaraciones, la que peor cayó entre algunos diputados fue esta:



Y tengo el pálpito que esa Ordenanza va a entrar en la galería de las normas inútiles y hasta hilarantes de la historia de Colombia.

En este país hay miles de leyes inútiles o chistosas que están vigentes. #ClausuraAsamblea @GobAntioquia @AsambleAntioqui — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) April 30, 2018

“Nos dijo que le habíamos dado un producto inútil. Él debe de respetar nuestro pensamiento y no aplancharnos como quiso hacerlo. Yo he sido un aliado pero voy en contravía esta vez. Él no puede liquidar a Savia, él no puede vender a Savia”, le dijo a Noticias Caracol el presidente de la Asamblea, Santiago Martínez, quien asiste en Córdoba al sepelio de uno de sus mejores amigos, Ricardo Buendía Buendía.

Según Martínez, en la Asamblea “hay un malestar, pero es más notorio por la relación amistosa que siempre se ha tenido con el gobernador”. Como ejemplo expuso que es la primera vez que se le niega un proyecto a Luis Pérez y que son más de 150 las ordenanzas que le han sido aprobadas.

Por esa razón, la Asamblea se distanció del mandatario gubernamental y lo dejó claro:



El gobernador @Luis_Perez_G se obstina en privatizar y la @AsambleAntioqui se aparta hoy de ese camino. — Asamblea de Antioquia (@asambleadeant) April 30, 2018

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dijo en medio de un consejo de seguridad en el que se debatía la complicada situación vivida en las comunas 13 y 7 de la ciudad: “Tenemos una responsabilidad inmensa, tenemos un millón 700 mil usuarios. La ruta está trazada. Savia Salud no puede ser liquidada, cada mensaje que se mande en otro sentido pone en riesgo a un millón 700 mil usuarios”.

“Liquidar Savia salud es poner en riesgo a un millón 700 mil usuarios, los más pobres de la ciudad y el área metropolitana, y de una vez por todas quebrar y acabar con las instituciones públicas y privadas de salud del departamento de Antioquia”, añadió Gutiérrez.

Según el gobernador de Antioquia, la empresa pierde 15 mil millones de pesos mensuales. Para el diputado Martínez, la EPS se salva con 190 mil millones, que deben ser girados por el Ministerio de Salud (pero los cuales se niega a dar esta cartera argumentando que la responsabilidad es de la gobernación).

Y mientras se toma una decisión certera, los políticos antioqueños siguen con los pelos de punta y los usuarios, bajo la crisis.