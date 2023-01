Se conoce último chat que joven paisa tuvo con su padre antes de ser asesinada en México

Un angustioso drama vive la familia luego de recibir una foto de su hija hallada muerta en el país azteca. Denuncian que habría sido víctima de trata de personas.

Daniela Patiño tenía 22 años y era una reconocida youtuber en Israel, gracias a su carisma y destrezas. Vivía junto a sus padres y una hermana, en una humilde vivienda del municipio de Bello, Antioquia. El 16 de agosto viajó supuestamente a España, en busca de mejor suerte.

Publicidad

“Me dijo: 'mamá me das un abrazo' y yo le respondí: 'no te lo voy a dar porque no quiero que te vayas'. Yo la abracé y ya presentía lo que se venía, pero no creía que fuera tan fatal”, contó Martha Hinestrosa, madre de la víctima.

La joven partió del aeropuerto a las 10:30 p.m. y arribó supuestamente a España a las 4:30 a.m. lo que sembró la duda de su familia. En ese momento le envió un video a su padre, donde emocionada le dice que mire donde estaba y muestra el Museo de Frida Kahlo.

Pero con los días, la tranquilidad de su familia cambió por este mensaje enviado por Whatsapp:

“- Me van a matar.

Publicidad

- Si me matan, denuncias a este lugar.

- Por la zona 10 de Guatemala o carretera El Salvador”.

Publicidad

Daniela nunca estuvo en Europa, los mensajes eran enviados desde Guatemala , en Centroamérica.

“Que eso allá era una trata de blancas y ella se escapó, entonces me mando un pantallazo diciéndome: 'mire esta es la dirección, si de pronto me matan me encuentra en esta dirección, llame a la Policía'”, relató Elkin Patiño, papá de Daniela

Al parecer, la joven había sido engañada por una amiga con la promesa de un mejor empleo y terminó sometida a los vejámenes de la redes de tratas.

Días después logró llegar hasta Playa del Carmen, en México. Ahí inició la búsqueda, hasta cuando un medio de ese país le envió una foto a la madre de Daniela, indicando que habían ubicado una mujer muerta, que tenía características que coincidían con la morfología de su hija.

Publicidad

“Vi la mano de mi hija que decía "inefable", me decían: 'señora, necesitamos saber si esta es su hija', yo dije: 'esa es mi hija, yo conozco la mano, las uñitas, el cuerpo de mi hija, esa es mi niña'”, describió Martha.

Al dolor se suma la súplica para repatriar el cuerpo:

Publicidad

“Clamo a todo el pueblo colombiano, a las autoridades mexicanas que por favor me traigan a mi niña ya”, pidió la madre.

¿Qué pasó y quiénes fueron los responsables? son preguntas que aún las autoridades en México tienen por despejar.