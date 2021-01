Se cumple un año de misteriosa desaparición de mujer en Medellín: su hija no pierde fe de hallarla

Este 1 de enero de 202, no es un feliz inicio de año para Yesenia Rivera y su familia, pues este viernes se cumple un año exacto de la misteriosa desaparición de su mamá, Luz Leidy Vanegas Orozco, en Medellín.

Aunque autoridades han ofrecido hasta 20 millones de recompensa por información que conduzca a saber qué le pasó a Luz Leidy, madre de dos hijos, pasaron 366 días de no tener noticias de ella.

Su hija Yesenia compartió un sentido mensaje con la última fotografía que tienen juntas, precisamente en la celebración del 31 de diciembre de 2019, con la fe de poder saber sobre el paradero de su mamá.

“Está es la última foto juntas, hoy hace un año fue la última noche que estuve con mi mamá. La extraño desde lo más profundo de mi corazón, pero no dejaré de buscarla”, escribió.

Está es la última foto juntas, hoy hace un año fue la última noche que estuve con mi mamá.. La extraño desde lo más profundo de mi corazón

Pero no dejaré de buscarla

Te amo mamá

Feliz año

😭😭😭😭#BuscarlasHastaEncontrarlas #HastaEncontrarALuzLeidy pic.twitter.com/oio2PJE2ar — Yesenia Rivera (@YeseniaRiveraV) December 31, 2020

La desaparición

De Luz Leidy Vanegas no se sabe nada desde el 1 de enero de 2020, cuando salió de su casa en el barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña.

Registros de cámaras de seguridad cerca de la vivienda no muestran que la mujer haya pasado a pie, pero sí enseñan el paso de varios taxis y un bus alimentador del metro, por lo que su familia cree que pudo haber tomado uno de esos transportes.

Aunque no llevó su celular porque afirmó que no se demoraría, desde ese día no se tiene ninguna pista sobre su paradero.

Cualquier información sobre Luz Leidy puede comunicarse a 314 557 3311 o (4) 3511386, 122, 123.

También puede escribir a los correos ctisiamed@fiscalia.gov.co y secre.seguridad@medellin.gov.co.